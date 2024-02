woensdag 14 februari 2024 om 18:56

Remco Evenepoel doorstaat hectiek in Algarve: “Blij dat ik valpartij kon ontwijken”

Remco Evenepoel heeft de openingsetappe van de Volta ao Algarve overleefd. Dat was nog een hele opgave, want er werd chaotisch gekoerst in de slotfase van de rit naar Lagos. “Ik ben blij dat ik de valpartij kon ontwijken en zonder problemen aan de finish kwam”, reageerde de kopman van Soudal Quick-Step op de ploegsite.

“Iedereen weet dat de aankomst best gevaarlijk is met die lange ronde punten in de laatste kilometer”, vertelde Evenepoel ook nog aan de Belgische pers na afloop. “Gelukkig is het goed afgelopen voor ons. We hebben sowieso geen sprinter meer dus we hadden ook niet echt motivatie om als eerste de laatste kilometer in te gaan. Ik rij ook niet graag in de weg van de sprinters.”

“Het niveau lag direct vrij hoog, er stonden veel topsprinters aan de start”, merkte hij. “Dan merk je wel dat zeker naar het einde toe het nerveus wordt en het echt vechten is voor elke positie. Maar ik denk wel dat we bij de belangrijkste momenten vooraan hebben gezeten en uit de problemen zijn gebleven.”

Donderdag volgt de eerste test van Evenepoel op de Alto de Foia. “Dat wordt een belangrijke etappe. We kennen de klim. Het is een mooie beklimming en we rijden dezelfde kant omhoog als toen ik won in 2020, dus ik ben heel gemotiveerd.”