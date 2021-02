Remco Evenepoel: “Dit Giro-parcours is heel zwaar, maar ook heel mooi”

Remco Evenepoel vindt het gepresenteerde parcours van de Giro d’Italia ‘heel zwaar maar ook heel mooi’. Dat heeft de beoogde kopman van Deceuninck-Quick-Step laten weten in een videobericht aan de organisatie van de Ronde van Italië. “Mijn droom is om helemaal fit te zijn voor de start van de Giro”, aldus Evenepoel.

“Zoals jullie weten train ik sinds kort eindelijk weer buiten”, vertelt de Belgische klassementsrenner. “Helaas kon ik vorig jaar niet meedoen aan de Giro vanwege mijn blessure na de val in de Ronde van Lombardije. Het parcours van de Giro ziet er dit jaar heel zwaar uit, maar ook heel mooi. Ik denk dat het een spannende wedstrijd wordt, zoals het eigenlijk altijd is. Ik kijk er dus zeker naar uit. Ik ben ook heel benieuwd naar de Italiaanse sfeer en de tifosi langs de kant van de weg.”

Bernal en Ganna

Ook Egan Bernal, de aangewezen leider van INEOS Grenadiers voor de Giro, heeft zijn licht laten schijnen op het parcours. “De Giro is een wedstrijd die ik altijd al heb willen rijden, sinds ik voor het eerst in Italië was”, geeft de oud-renner van Androni Giocattoli-Sidermec aan. “Ik ben blij om dit jaar te starten. Ik ben al naar Alpe di Mera geweest om die rit te verkennen. Het wordt een lastige ronde, maar ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

Voor Filippo Ganna zijn twee etappes op zijn lijf geschreven: de openingstijdrit in Turijn en de slottijdrit naar Milaan. “Ik ben heel blij dat de Giro start in Turijn, in mijn thuisregio Piemonte. Het parcours van de eerste etappe ziet er heel snel uit en ik ben klaar om daar te scoren. Ik hoop dat ik mijn prestaties van vorig jaar kan herhalen, zodat ik weer de eerste roze trui kan dragen”, vertelt Ganna.