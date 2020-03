Remco Evenepoel: “Denk aan Vuelta, maar mag niet ten koste zijn van WK”

In een video-conference met de media lichtte Remco Evenepoel toe hoe hij de dagen in coronatijd doorbrengt. En hoe hij naar de rest van het seizoen kijkt. Al is dat ook voor het Belgische toptalent geen gemakkelijke opdracht. “Ik heb reeds met mijn coach gepraat, maar het is gewoon te vroeg om beslissingen te nemen. De Vuelta zou een optie kunnen zijn. Maar dat mag niet ten kosten gaan van het WK, mijn grootste doel.”

“Eigenlijk valt dat voor ons nog relatief mee. We kunnen in België nog buiten trainen. Niet met collega’s zoals normaal, maar maximum met twee. Zo erg is dat nu ook weer niet. Alleen kan je niet een koffiestop inlassen. Voorts probeer ik niet ziek te worden. Ik blijf ook zoveel mogelijk binnen. Ik doe wat taken thuis: koken, afwassen. Ik speel online FIFA, ik kijk tv en luister naar muziek. Het is een vreemde periode, maar zo anders dan anders is het nu ook weer niet.”

In België kan je inderdaad nog fietsen. Dat geldt niet voor alle buitenlandse collega’s.

“Ik weet dat dat bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje momenteel niet kan. Al vind ik dat een van de stomste regels. Studies wijzen uit dat je in open lucht geen risico loopt om het virus op te lopen of om ziek te worden. Ik zou die landen willen adviseren om hun atleten toch buiten te laten trainen. Al besef ik heel goed dat ik daar niets over te zeggen heb. Maar ik zou gek worden, denk ik.”

Minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem sluit ook bij ons een kilometerlimiet niet uit. Maximum 50 kilometer, stelt hij voor.

“Echt? Bij ons? Ik hoop van niet. Ik weet niet of ik dat plan zal volgen. Als het echt zo is, dan zal ik misschien twee keer per dag 50 km afleggen.. Ach, ik begrijp het ergens wel. Je ziet meer en meer mensen wandelen, veel groepen mensen. Dus de regels die zijn gemaakt om niet te veel samen te komen, vallen in het water. Misschien is het goed om regels te verduidelijken, maar ik hoop dan toch op een uitzondering voor de profrenners.”

Heb jij enig idee hoe je wedstrijdprogramma er de komende maanden kan uitzien?

“Ik heb al gepraat met mijn coach (Koen Pelgrim, red). Ik hoop dat we in juni opnieuw kunnen koersen, desnoods met de nodige maatregelen. Maar zolang we niet weten wat wel en niet afgelast wordt, kunnen we geen doelen stellen of beslissingen nemen. Ik hoop alvast dat de nationale kampioenschappen kunnen doorgaan. Het BK kan een grappige koers worden nu iedereen in wintermodus zit. En in een ideale wereld is de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland mooi als voorbereiding op dat BK.”

Met de Giro d’Italia zou je dit jaar je eerste grote ronde rijden. Zijn de Tour of de Vuelta nu opties?

“Wat de Giro betreft, weten we niet of er nog een nieuwe datum komt. De Ronde van Frankrijk is niet onmiddellijk een optie. Dat is de zwaarste wedstrijd van het seizoen en komt voor mij te vroeg. Ik heb nog geen enkele ervaring in een grote ronde en dan is het niet slim om daarmee te debuteren. Ik heb wel al nagedacht over deelname aan de Vuelta. Of dat eventueel in mijn programma zou kunnen ingepast worden. Maar er is voor alle duidelijkheid nog niets beslist.”

Van wat hangt het af?

“Nu de Olympische Spelen dit jaar weggevallen zijn, is het WK mijn grote hoofddoel. Dan is het toch niet evident om voorafgaand de Vuelta te betwisten als je daarin ook voor een goed eindklassement gaat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Primoz Roglič vorig jaar. Die won de Vuelta, maar was niet meer top tijdens de wereldkampioenschappen. Misschien valt de Ronde van Spanje dus iets te laat. Er zijn nog andere opties: de Ronde van Duitsland, de BinckBank Tour, … Rittenkoersen genoeg in de aanloop naar het WK. Het kan dus zomaar zijn dat ik pas volgend jaar mijn debuut maak in een grote ronde. Met ook dan weer Tokio in het achterhoofd.”

Anderlecht-voetballers staan een maandloon af aan de club. Is daar bij Deceuninck-Quick-Step al over gepraat?

“Nee, voorlopig niet. Mijn volledige salaris is uitbetaald. Maar mocht dat nog veranderen, dan zal ik dat moeten aanvaarden. Dat is de keerzijde van de medaille: sponsors krijgen geen visibiliteit op dit moment. Geen wedstrijden, betekent geen foto’s of tv-beelden.”

Wellicht wordt de tweede helft van het wielerseizoen grondig hervormd. Heb jij suggesties?

“Ja, toch wel. Ik denk aan de augustusmaand. Kan daarin niet een peloton de Vuelta rijden en een ander peloton de klassiekers afwerken? Anderzijds zullen sommige jongens zowel de Vuelta als de Waalse klassiekers willen rijden. Of de Ronde van Vlaanderen. Het is een moeilijke puzzel. En pro’s en contra’s zullen er altijd zijn.”

Hou je er rekening mee dat er dit jaar helemaal niet meer gekoerst wordt?

“Ik hoop van niet. Maar het kan altijd. Als de epidemie langer duurt dan we denken. Of als er een nieuwe piek komt in een ander land. We hebben gezien hoe snel het van China naar hier is gewaaid. En het is nog niet verdwenen. Nog eens, ik hoop van niet en ik denk dat er oplossingen kunnen zijn om te kunnen koersen, maar het virus moet toch eerst honderd procent uitgeroeid zijn.”

ASO denkt aan een Ronde van Frankrijk achter gesloten deuren. Wat vind jij van dat plan?

“Het is een optie. Maar dan verliest de koers toch een deel van zijn charmes. Wielrennen is een sport van het volk. Maar ik ben geen organisator, ik kan daar gewoon niet over beslissen.”

Tot slot. Je mist de kans om de jongste Girowinnaar ooit te zijn. Jammer?

“Ach, ik kan nu niet zeggen of ik kans maakte op de eindzege of het podium. Volgend jaar dan maar… Dan ben ik een jaartje rijper en sterker. En als het dan lukt, kunnen ze er misschien een jaartje aftrekken ter compensatie (lacht, red). Nee, het blijft vooral jammer dat ik dit jaar misschien mijn debuut niet kan maken in een grote ronde.”