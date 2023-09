zaterdag 16 september 2023 om 18:43

Remco Evenepoel blikt terug op zijn Vuelta: “Voorbereiding was veel te chaotisch”

Remco Evenepoel had zomaar zijn vierde Vueltaritzege kunnen grijpen in Guadarrama, alleen stak een sterke Wout Poels daar een stokje voor. “Jammer, maar je kan niet alles winnen”, relativeert Evenepoel in gesprek met Sporza.

Poels won de etappe vooral dankzij een vroege aanzet in de eindsprint. “Hij verraste mij en heel de groep door vlak voor de bocht al aan te gaan. Een heel slimme zet van hem. Jammer genoeg heb ik de laatste kilometer wat verkeerd ingeschat. Op Veloviewer leerde ik dat de finish licht oplopend zou zijn, maar in werkelijkheid ging het naar beneden. Daardoor kon hij zijn snelheid goed behouden. Ik denk dat ik twee à drie seconden te laat heb gereageerd op zijn aanzet. ”

Evenepoel kwam uiteindelijk een half wiel te kort. “Als de finish tien meter verder ligt, denk ik dat ik win. Maar dat is koers. Poels verdiende het ook om te winnen, want hij was een van de besten op de slotklim. Hij kon daar het verschil maken, terwijl ik moest overleven en blijven stampen. Ik kan mezelf dus niets verwijten. We hebben met de ploeg de koers in handen genomen wanneer de chaos begon. Jammer dat ik word geklopt, maar je kan niet alles winnen. Drie ritzeges en de bollentrui, dat is geen slechte Vuelta.”

Slechte voorbereiding

De wereldkampioen tijdrijden was echter wel voor meer naar Spanje afgereisd. “Toch mag ik niet ontevreden zijn over deze drie weken. Behalve mijn mindere dag in de rit naar de Tourmalet heb ik een hoog niveau gehaald. Als je ziet hoe ik deze laatste week nog rondrijd, zegt dat veel. De voorbereiding was er ook op gericht om nu op mijn best te zijn. Alleen jammer van mijn slechte dag.”

Heeft Evenepoel daar eigenlijk al een verklaring voor? “Al het reizen, van de ene koers naar de andere. Van de ene verkenning en hoogtestage naar de andere: koers na koers. Vanaf ik weer ben beginnen fietsen, ben ik geen moment thuis geweest. Dat was vorig jaar heel anders: toen was ik na kampioenschappen een week vrijaf thuis, daarna volgden vier weken op hoogte en San Sebastian. Om nadien nog tien dagen op hoogte en vijf dagen thuis te verblijven. Het was veel relaxter, nu veel chaotischer.”

“Toch heb ik weer veel geleerd. De mannen van Jumbo-Visma hebben een volledig uitgetekend schema als voorbereiding. Ze hadden voor deze Vuelta bijna niet gekoerst en zijn heel nauwkeurig te werk gegaan. Daar moeten we van leren. Het is één dag volledig tegengevallen, maar voor de rest heb ik constant meegedaan.”