Remco Evenepoel baalt na mislukte sprint: “Maar INEOS verdiende de zege”

Remco Evenepoel zat met gemengde gevoelens na afloop van de Brabantse Pijl. De kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl kleurde mee de finale, maar kon door een manoeuvre van Tim Wellens niet meesprinten om de podiumplaatsen. “Als ik niet rem, dan vallen we”, aldus Evenepoel, die uiteindelijk zesde werd.

Evenepoel was mede de aanstichter van een beslissende kopgroep van zeven. “INEOS Grenadiers zat met drie man vooraan. Toen die gast (de latere winnaar Magnus Sheffield, red.) wegreed en ze springen daarachter elke keer op je wiel, dan kan je er niet veel aan doen”, doelt hij op Tom Pidcock en Ben Turner, die de aanval van hun ploeggenoot vakkundig counterden.

‘Geen propere manoeuvre’

“Ik weet niet of de sterkste renner gewonnen. Maar waarschijnlijk wel, want als je nog zo kan aanvallen ben je heel sterk. Maar de sterkste ploeg heeft wel gewonnen. Ze zaten mee met drie op zeven. INEOS heeft het wel verdiend om de koers te winnen”, geeft Evenepoel aan tegen onder meer WielerFlits.

Nadat Sheffield de winnende aanval al had geplaatst, bereidde de Belg zich voor op de sprint om de tweede plaats. Die mislukte echter. “Tim Wellens kwam helemaal naar onze kant toe, terwijl iedereen in zijn wiel zat. Dat is geen propere manoeuvre. Als ik niet rem, dan liggen we in de hekken. Het is dan nog mogelijk om te kunnen herlanceren, maar ik kon er helemaal niet meer door”, legt hij uit. “Dat is frustrerend, want ik had nog wat in de benen voor een sprint. Maar het podium lukte al niet meer.”

‘Een serieus dagje’

De omstandigheden waren niet gemakkelijk, volgens Evenepoel. “Het was heel lastig. Het was glad en moeilijk om overeind te blijven en niet te vallen. Op de kasseien voelde ik mij ook niet heel comfortabel, maar het was wel een epische dag. Op de lokale ronde bevroor ik bijna. Ik weet dat ik dan nooit het maximale eruit kan halen. Ik had het ook iets leuker verwacht”, kan hij nog een beetje lachen. “Maar het was een serieus dagje. Dat gaat wel in de kleren kruipen.”

“Ik zal ook niet graag de Vlaamse klassiekers doen. Die twee stroken waren al lastig vandaag, laat staan de Vlaamse koersen. Zeker met dit lastige weer. Als het wat beter weer is misschien…”