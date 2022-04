Remco Evenepoel: “Als je een goede uitslag wilde rijden, moest je risico’s nemen”

Vijf seconden: dat was het verschil tussen de nummers een en twee na de openingstijdrit in de Ronde van het Baskenland. Primož Roglič ging er met de buit vandoor, Remco Evenepoel moest na een sterke tijdrit genoegen nemen met de tweede plaats. “Ik had niets anders kunnen doen”, vertelde Evenepoel na afloop aan Cycling Pro Net.

Evenepoel, die voor de start niet heel erg enthousiast was over de tijdrit, vertrok als een speer en bleek aan het enige tussenpunt een halve seconde sneller dan zijn grote rivaal Roglič. Die laatste wist de rollen echter nog om te draaien in de slotfase. “Ik reed echt zo snel als ik kon. Het was een korte, technische en ook wel een beetje een gevaarlijke tijdrit. Als je een goede uitslag wilde rijden, moest je risico’s nemen. En had je ballen nodig”, kan Evenepoel nog lachen.

“Primož wist denk ik de meeste voorsprong te pakken op de kasseienklim in de finale. Dit is nu de tweede keer (na Tirreno-Adriatico, red.) dit seizoen dat ik tweede ben in een openingstijdrit van een rittenkoers op WorldTour-niveau. Dat is wel een beetje jammer, maar ik ben hier wel beter dan in Italië. Ik ga nu gewoon elke dag vechten en mijn best doen.”

Evenepoel probeerde de verwachtingen voor de start van de ronde nog wat te temperen en ook nu blijft hij voorzichtig. “Ik bekijk het dag per dag, dat heb ik eerder al gezegd. Morgen kan ik ook zomaar een slechte dag hebben en veel tijd verliezen. We spreken elkaar zaterdag nog eens, dan zullen ze zien hoe de ronde is verlopen”, eindigt Evenepoel met een kwinkslag.