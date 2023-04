Relaxte Mollema heeft zin in de Amstel: “Ik hoef niets, maar heb wel echt moraal”

Bauke Mollema beschouwt zichzelf niet als een van de favorieten voor de Amstel Gold Race, maar hij heeft wel genoeg ervaring in de Nederlandse heuvelklassieker. De routinier van Trek-Segafredo rijdt de wedstrijd vandaag namelijk voor de negende keer. “Het is altijd leuk om hier weer te zijn”, zei hij voor de start tegen L1.

“Vorig jaar was ik er niet bij en twee jaar geleden was het natuurlijk wat anders, met die rondjes”, doelt Mollema op de editie van 2021, die door coronamaatregelen verreden werd op een lokale ronde. “De laatste echte Amstel voor mij was 2019, want in 2020 ging de wedstrijd natuurlijk niet door (door de coronacrisis, red.). Het is voor mij dus alweer vier jaar geleden dat ik die mooie ronde door Limburg heb gereden. Ik kijk er wel naar uit.”

Mollema zit nu anders op zijn fiets dan in 2012, toen hij zijn eerste Amstel Gold Race reed. “Op die momenten was ik wat meer gespannen, maakte ik het voor het eerst mee. Ik kende het parcours ook niet zo goed, wat ook een nadeel was. Ik ben nu wat relaxter. Ik hoef eigenlijk niks, ik ben niet een van de favorieten. Ik denk niet dat veel mensen mij bij de eerste tien verwachten. Maar ik ben nog wel gemotiveerd. Ik heb er heel veel zin in, ik heb er de hele week naar uitgekeken om voor het thuispubliek te starten en op deze wegen te koersen. Ik heb wel echt moraal om er wat van te maken.”

Wat verwacht de 36-jarige Mollema van zichzelf? “Ik hoop wel dat ik iets kan in de finale, in de laatste vijftig kilometer. Een uitslag zou top zijn, maar ik weet niet of dat erin zit. Een rol spelen, een kopgroepje volgen, even ervoor rijden – dat zou ik ook al mooi vinden. Het is even afwachten of dat erin gaat zitten, ik hoop het.”

