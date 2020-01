Reinier Honig voor achtste keer Nederlands kampioen stayeren dinsdag 21 januari 2020 om 23:10

Reinier Honig heeft vanavond het Nederlands kampioenschap stayeren gewonnen. Op de piste van Sportpaleis Alkmaar reed hij achter gangmaker Jos Pronk naar alweer zijn achtste nationale titel op het nostalgische baanonderdeel.

Honig bleef in de finalewedstrijd over 50 kilometer Steven Stenekes (achter Richard Konijn) en Ocko Geserick (achter Willem Fack) voor. Ook van 2005 tot en met 2008 en in de drie vorige edities veroverde de 36-jarige renner, die ook Europees kampioen is, de rood-wit-blauwe trui.

NK Stayeren 2020

Uitslag

Reinier Honig – Jos Pronk

Steven Stenekes – Richard Konijn

Ocko Geserick – Willem Fack