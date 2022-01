Reinier Honig vijfde in openingsetappe Vuelta al Táchira

De Vuelta al Táchira in Venezuela is zondag van start gegaan met een sprintetappe. De winst ging er naar de Colombiaanse sprinter Johan Colón van IDEA-Indeportes Antioquia. Voor Reinier Honig was de vijfde plaats weggelegd.

De 123 kilometer lange etappe naar de drukbevolkte straten van San Cristóbal eindigde in een massasprint. Daarin was Colón sneller dan de Serviër Dusan Rajovic (Corratec) en thuisrijder Xavier Quevedo (Venezuela Pais Futuro). Met Reinier Honig eindigde ook een Nederlander hoog in de uitslag. Hij kwam, in het tenue van het Global Cycling Team, als vijfde over de finish.

De Vuelta al Táchira (UCI 2.2) is na de New Zealand Cycle Classic de tweede rittenkoers op de UCI-kalender van het nieuwe jaar. De ronde door Venezuela duurt nog tot en met zondag 23 januari.