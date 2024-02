woensdag 21 februari 2024 om 08:04

Reinier Honig bereikt mijlpaal met tiende overwinning op NK stayeren

Reinier Honig heeft een prestigieuze mijlpaal bereikt op het Nederlands kampioenschap stayeren. In een volgepakt Sportpaleis Alkmaar reed de 40-jarige stayer namelijk voor de tiende keer naar de nationale titel in deze sport.

Honig was op voorhand een van de favorieten voor de overwinning met al negen titels in dit kampioenschap achter zijn naam. Tussen 2005 en 2008 verzamelde hij zijn eerste vier titels en later, nadat hij na een carrière op de weg terugkeerde in het stayeren, won hij tussen 2017 en 2022 nog vijf keer het NK. Bovendien is hij de Europese kampioen, nadat hij afgelopen zomer het EK in Pordenone naar zijn hand wist te zetten.

Serginho Wilshaus werd als zijn belangrijkste tegenstrever gezien. De jongeling verraste vorig jaar door als laatstejaars belofte het NK te winnen door de ervaren mannen Honig en Etienne van Empel te kloppen. Wilshaus, met Richard Konijn als gangmaker, mocht gisteren het NK van polepositie beginnen, terwijl Honig (die uit de wind werd gehouden door Jos Pronk) de vijfde startplaats had geloot.

Geen nieuwe titel voor Wilshaus

Nadat Astana Qazaqstan-profrenner en aandachtig toeschouwer Cees Bol het startsein had gegeven, duurde het niet lang vooraleer de eerste aanvallen plaatsvonden. Ook Honig mengde zich al vroeg in de debatten. In het eerste kwart van de wedstrijd over 50 kilometer (200 ronden) schoof de stayerspecialist op naar voren om zich klaar te maken voor een aanval op de koppositie van Wilshaus.

De 22-jarige renner kon na zeventig ronden de eerste aanval nog afslaan, maar net na half koers ging Honig toch aan de leiding. Die plaats gaf hij in het vervolg van de koers niet meer af en na dik drie kwartier koers was zijn tiende titel een feit. Wilshaus moest zich deze keer tevredenstellen met de zilveren medaille. De bronzen plak was voor de 29-jarige Glenn van Nierop en zijn Belgische gangmaker Edwin Smeulders.

NK Stayeren 2024

Uitslag

1. Reinier Honig (Jos Pronk)

2. Serginho Wilshaus (Richard Konijn)

3. Glenn van Nierop (Edwin Smeulders)

4. Tom Wijfje (Jos Raateland)

5. Jesper Dijksman (Christian Bosch)

6. Sal Meijers (Roy van Kempen)