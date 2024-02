donderdag 22 februari 2024 om 14:15

Reinderink raakt leiderstrui in Rwanda kwijt aan Lecerf, tijdritzege Latour

De vijfde etappe in de Tour of Rwanda 2024 heeft een zege opgeleverd voor Pierre Latour. De 30-jarige Fransman van TotalEnergies was in een individuele tijdrit over dertien kilometer de snelste van allemaal. De Nederlander Pepijn Reinderink is daarin zijn leiderstrui kwijtgeraakt aan Soudal-Quick-Step-Devo-ploegmaat William Junior Lecerf.

In de vijfde etappe zou het algemeen klassement op de schop gaan. Althans, dat was toch de verwachting onder de meeste wielervolgers. De renners kregen namelijk een tijdrit van dertien kilometer voorgeschoteld, van Muzanze naar Kinigi Kwita Inzina. En niet zomaar een tijdrit: de organisatie kwam met een heuse klimtijdrit op de proppen. De deelnemers moesten over een afstand van dertien kilometer bijna 500 hoogtemeters overbruggen. De laatste 8,5 kilometer liepen omhoog aan meer dan 4%.

De eerste renner die iets van een richttijd neerzette, was eerstejaars belofte Milan Donie van de opleidingsploeg van Lotto Dstny. De 19-jarige Belg klokte af na 24 minuten en 42 seconden. De renners volgden elkaar in rap tempo op, maar de tijd van Donie werd niet veel later fors verbeterd door Latour. Hij ging liefst een minuut en elf seconden onder de tijd. Dat bleek ruim voldoende, want van de 23 renners na de Fransman – die net als vele anderen op een gewone koersfiets reed – kwam er niet één in de buurt.

Voor TotalEnergies was de zege van Latour overigens de eerste van het seizoen 2024. De Franse equipe van Jean-René Bernardeau is tegenvallend aan het nieuwe jaar begonnen, waardoor de zege in Afrika een mooie opsteker voor ze is.

Leider Reinderink gaf meer dan twee minuten toe en eindigde als 21ste. Lecerf deed het een heel pak beter. Hij werd tweede op 34 seconden van Latour, terwijl het Britse multitalent Joe Blackmore (Israel-Premier Tech) net een seconde trager was. Hij pakte de vierde plek. De eindtijd van Donie bleek uiteindelijk goed voor de negende plaats in de daguitslag. Met nog drie lastige etappes voor de boeg verdedigt Lecerf in het klassement een voorsprong van één tel op Blackmore, de Kazach Ilkhan Dostiyev staat derde op zeven seconden.