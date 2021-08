Rein Taaramäe verliest leiderstrui na val: “Het is oké, ik ben blij voor Kenny”

Rein Taaramäe raakte in de vijfde etappe van de Vuelta a España zijn rode leiderstrui kwijt. Door een val op elf kilometer van de streep kwam de Estse renner van Intermarché-Wanty-Gobert op achterstand over de streep in Albacete en moest de trui afstaan aan Kenny Elissonde.

Taaramäe nam het verlies van de trui echter sportief op. “Ik ben blij met de afgelopen twee dagen en ik heb al een overwinning op zak. Ik ben niet al te teleurgesteld dat ik de trui heb verloren. We hebben met de ploeg alles gegeven. We zaten vooraan in goede positie, maar net dáár gebeurde de valpartij. Wat ik dacht? Eigenlijk wilde ik zo snel mogelijk omhoog komen, maar er lagen zoveel jongens bovenop me. Er werd geschreeuwd en ik kon amper bewegen, dus ik lag eigenlijk vooral te wachten. Dat ik niet snel weer kon opstaan, daar baal ik wel van.”

“Of de andere jongens hadden moeten wachten? Nee, als ik vandaag zelf tweede of derde had gestaan, was het misschien voor mij mogelijk geweest om de trui te pakken. Zo is de wielersport nu eenmaal. Ik kan nog steeds lachen, en ik heb geen frustratie. Het is oké, ik ben blij voor Kenny. We doen het fifty-fifty, nu mag hij de trui een paar dagen dragen. Daarna is het waarschijnlijk alleen maar voor Primož Roglič. We gaan zien wat we nu kunnen doen”, vertelde Taaramäe, voor wie het bergklassement een nieuw doel kan worden.

Momenteel staat hij met tien punten bovenaan in de strijd om de bergtrui. “We moeten het nog met de ploeg bespreken, maar dat zou kunnen. Ik heb nu tien punten, maar de meeste bergen moeten nog komen.”