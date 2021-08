Rein Taaramäe stunt met ritwinst en leiderstrui: “Dit is wat we wilden”

Rein Taaramäe is de verrassende nieuwe leider in de Vuelta a España. In de derde etappe, met aankomst op de klim naar Picón Blanco, wist hij vanuit de kopgroep de ritwinst te pakken en ook de rode leiderstrui. “Dit had ik eigenlijk wel verwacht, omdat ik goed in vorm ben en een heel slimme ploegleider heb met Valerio Piva”, lacht de Est.

Op advies van Piva schoof Taaramäe mee in de kopgroep van de dag. “We wilden vandaag de etappe winnen en de leiderstrui pakken vanuit de vlucht”, vertelt hij. “En ik geloofde in mijzelf, vanwege mijn goede vorm. Eigenlijk ging het erom of we gegrepen werden door het peloton of niet. En ik wist niet hoe goed Joe Dombrowski en Kenny Elissonde zouden zijn. Dat vroeg ik mij af.”

Op de steile Picón Blanco in Burgos moest Taaramäe zien af te rekenen met de Amerikaan en de Fransman. “Alle renners in de kopgroep waren goed, maar ik wist dat zij de beste klimmers waren. En ik wist niet of ik ze kon verslaan, maar ik geloofde in mijzelf”, vertelt de Est, die ook leidt in het bergklassement.

Door zijn ritzege en de voorsprong van 1.48 minuut op Primož Roglič is Taaramäe óók de nieuwe leider in het algemeen klassement. “Dat is iets heel groots”, zegt hij. “Ik ben nu 34 jaar en ik heb niet veel jaren meer om dit te doen. Ik heb altijd gedroomd over een leiderstrui, ook al is het maar voor een paar dagen. Ik was in de Giro dit jaar al erg dichtbij, maar toen won Joe Dombrowski de rit. Vandaag is het gelukt en daar ben ik heel blij mee.”