Rein Taaramäe na Etna-etappe: “Dankzij mijn ervaring eindigde ik op het podium”

Rein Taaramäe kwam achter Lennard Kämna en Juan Pedro López als derde over de streep in de vierde etappe van de Giro d’Italia. De Estse allrounder van Intermarché-Wanty-Gobert was mee in de lange ontsnapping en hoorde uiteindelijk bij de beste vluchters op de slotklim van de Etna.

Taaramäe hoopte eigenlijk op eenzelfde stunt zoals vorig jaar in de Vuelta a España, toen hij de rit naar Picón Blanco won en twee dagen de leiderstrui droeg. “Ik heb deze Ronde van Italië goed voorbereid en vandaag was een perfecte dag om in de ontsnapping te gaan. Ik droomde ervan om mijn stunt uit de voorbije Ronde van Spanje te herhalen en met mijn derde plaats was ik er erg dichtbij.”

Toch zag het er op zeven kilometer van de streep niet naar uit dat hij zich nog kon mengen om de podiumplaatsen. “Het is dankzij mijn ervaring dat ik op het podium eindigde vandaag, want mijn lichaam wilde niet meewerken. Ik voelde me namelijk niet super en had een moeilijk moment wanneer López en Kämna versnelden. Maar ik wist dat er tijdens een dergelijke lange beklimming de tijd is om een tweede adem te vinden, dus panikeerde ik niet.”

Uiteindelijk kon hij zijn eigen tempo tot op de top aanhouden, terwijl andere renners uit de vroege vlucht zichzelf tegen kwamen. “Ik bleef het beste van mezelf geven in de hoop dat de twee leiders naar elkaar zouden kijken, maar uiteindelijk bleven ze samenwerken tot het einde.”

Strategie

Taaramäe neemt deze Giro van dag tot dag. “Zo reed ik in de eerste rit op kop van het peloton in functie van een sprint met Biniam Girmay en was ik vandaag de eerste renner van het team die in de aanval trok. Ik geloof in de strategie van onze sportdirecteurs Valerio Piva en Steven De Neef, die ervoor zullen zorgen dat ik me tot in de zwaarste ritten in de derde week zal tonen in steun van mijn ploeggenoten of op jacht naar een ritzege!”