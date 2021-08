Rein Taaramäe komt met schrik vrij na valpartij: “Niet veel schade”

Rein Taaramäe lag in de finale van de vierde etappe van de Vuelta a España plotseling op de grond. De klassementsleider viel op twee kilometer van de meet, maar behield door de 3-kilometerregel toch zijn rode trui. “Ik weet niet precies hoe ik ben gevallen. Het was erg nerveus en opeens viel ik. Maar het gaat goed”, reageert hij.

“Ik ben niet heel veel schade. Ik heb alleen wat schaafwonden”, aldus de klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert, die voor het eerst als leider rond reed in een grote ronde. “Het was ongelooflijk om lange tijd met mijn ploeg op kop te rijden. We hebben er met z’n allen van genoten. Het was prachtig.”

Woensdag mag Taaramäe opnieuw de rode trui aantrekken. “Als er geen wind staat morgen, kan ik waarschijnlijk de trui behouden. En de dag na morgen ligt de finish op een kleine heuvel. Ik denk dat ik de benen heb om aan te haken, als ik mijzelf goed kan positioneren. Ik denk dat ik nog twee etappes heb in de trui, en dan wordt de etappe naar Alicante een groot gevecht. Waarschijnlijk is het te zwaar voor mij”, vertelt de Est.