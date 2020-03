Regering scherpt maatregelen aan: geen wedstrijden tot minstens 1 juni maandag 23 maart 2020 om 19:14

De Nederlandse overheid heeft de bestaande maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus uitgebreid en aangescherpt. Tot 1 juni worden alle evenementen verboden. Dit betekent ook dat alle sportwedstrijden, waaronder alle wielerkoersen, niet door mogen gaan.

Binnen deze periode valt onder meer de ZLM Tour (27-31 mei) voor de mannelijke profs. Van de UCI-kalender voor junioren vervalt de SPIE Internationale Juniorendriedaagse (22-24 mei). Daarnaast gaan drie Topcompetitie-wedstrijden niet door: de Ton Dolmans Trofee (3 mei), de Omloop der Kempen (17 mei) en de Ronde van Limburg (30 mei).

De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen golden eerst tot en met 6 april, maar die periode is dus flink verlengd. Wielerbond KNWU had eerder al besloten om alle wedstrijden tot eind april af te gelasten. Door de overheid is dus besloten om ook in mei het land ‘plat’ te leggen om verdere verspreiding tegen te gaan.