Recordpoging Theo Bos, Ceylin del Carmen Alvarado, Roy Jans dinsdag 24 maart 2020 om 19:11

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over de recordplannen van Theo Bos en Ceylin del Carmen Alvarado en Roy Jans.

Recordpoging Theo Bos voorlopig van de baan

Theo Bos heeft zijn voornemen om het wereldrecord op de kilometer te verbreken voorlopig opgeborgen. Dat meldt De Stentor. Bos wilde eind april samen met een Britse baanploeg naar Bolivia afreizen om een poging doen om dit record te breken. Het is nog niet bekend of de plannen later alsnog invulling krijgen.

Het huidige record staat op 56,303. Dit werd in december 2013 op hoogte in Mexico neergezet door de Fransman François Pervis.

Roy Jans & Ceylin del Carmen Alvarado

Roy Jans en Ceylin del Carmen Alvarado zijn een koppel. Dat maakte de Belgische sprinter vandaag bekend op Instagram. Zowel de 21-jarige veldrijdster als de 29-jarige sprinter komen uit voor dezelfde ploeg: Alpecin-Fenix.