Recordaantal toeschouwers bij comeback Wout van Aert zaterdag 28 december 2019 om 08:10

De terugkeer van Wout van Aert heeft het bezoekersaantal van de Azencross in Loenhout naar recordhoogte gestuwd. Met een vijfde plaats aan de finish kon de crosser van Jumbo-Visma het publiek meteen waar voor zijn geld geven.

Liefst 16.750 toeschouwers woonden de veldrit gisteren bij, meldt Het Laatste Nieuws. Op andere hoogtijdagen bleef de teller in Loenhout steken net boven de 14.000. Hoeveel bezoekers vooral voor de rentree van Van Aert kwamen kijken is niet precies te bepalen, want ook het mooie weer en de komst van veel Nederlandse fans naar de grensgemeente speelden een rol.

Van Aert maakte bij zijn terugkeer meteen indruk door na een snelle start als allereerste het veld in te duiken. Hij had weinig last meer van de gevolgen van zijn val in de Tour de France, vertelde hij na afloop. “In de tweede helft had ik misschien wat last van mijn rechterheup, maar eigenlijk ging het heel goed.” Ook in de Cyclocross Gullegem is hij erbij.

Cyclocross op zijn best én springlevend. 16.000 toeschouwers op de Azencross in Loenhout. Dankuwel supporters 🙏#welovecyclocross#dvvverzekeringentrofee pic.twitter.com/oDK42oopmH — Christophe Impens (@Xof_Impens) December 27, 2019