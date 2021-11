Rebellin vastberaden om terug te keren: “Eindigen met een breuk, dat zie ik niet zitten”

Davide Rebellin zit, twee maanden na zijn zware valpartij in de Memorial Marco Pantani, nog altijd niet op de fiets. De inmiddels 50-jarige Italiaan is nog volop aan het revalideren, maar is vastberaden om weer terug te keren in het peloton. “Ik wilde mijn fiets eigenlijk dit jaar aan de wilgen hangen, maar ik kan niet eindigen met een breuk”, klinkt het in gesprek met Tuttobiciweb.

Rebellin kwam op zaterdag 18 september zwaar ten val in de Memorial Marco Pantani. Work Service Marchiol Vega, de continentale ploeg waar Rebellin dit jaar voor uitkomt, liet al snel weten dat de ervaren kopman last had van een gebroken scheenbeen en een gebroken kuitbeen. Na de valpartij werd de gewezen klassiekerwinnaar meteen afgevoerd naar het ziekenhuis in Forlì. Er kwam zo abrupt een einde aan zijn seizoen.

Nu, bijna twee maanden na zijn zware smakker, is Rebellin nog altijd volop aan het revalideren. “Ik moet nog ongeveer een maand wachten vooraleer er eeltvorming ontstaat. Dan kan ik ook beginnen met het belasten van mijn been. Ik loop momenteel nog altijd op krukken, maar kan me wel zonder problemen door het huis bewegen. Ik ben nog volop bezig met fysiotherapie en de verbeteringen zijn echt zichtbaar, maar het is een kwestie van geduld. Ik wil het niet forceren.”

Rebellin, in het verleden winnaar van grote klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race, weet nog niet wanneer hij weer kan trainen. “Begin december is het tijd voor een nieuwe röntgenfoto en ik hoop tegen die tijd ook een goede stap te hebben gezet in mijn revalidatie. Mijn plan is om aan het einde van het jaar weer op de fiets te kruipen. Dan kan ik mogelijk ook weer buiten trainen, al is het wel beter om niets te riskeren.”

Weg- en gravelwedstrijden in 2022

De voormalig klassiekerwinnaar hoopt uiteindelijk weer volledig te herstellen en zo zijn rentree te maken in het peloton, al blijft hij voorzichtig in zijn uitspraken. “Of ik volgend jaar dan opnieuw zal uitkomen voor Work Service? Ik wil eerst zien hoe mijn lichaam straks zal reageren, na een lange revalidatieperiode. Ik maak er geen geheim van dat ik eigenlijk dit jaar wilde stoppen als wielrenner, na de wedstrijden in september en oktober.”

“Maar eindigen met een breuk, dat zie ik niet zitten. Ik wil stoppen in de koers, als renner in het peloton. Het idee is dan ook om in maart, april en mei nog wat wedstrijden te betwisten met de ploeg.” Rebellin wil zich daarna richten op een andere tak binnen de wielersport: het gravelracen. “Het is een steeds groter wordende wereld en vormt de toekomst van de wielersport. Ik zie het wel zitten om in 2022 weg- en gravelwedstrijden te combineren.”