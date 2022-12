‘Rebellin heeft het grootste deel van zijn leven op een fiets doorgebracht’

Podcast

In deze aflevering van de WielerFlits Podcast staan de heren stil bij het overlijden van wielericoon Davide Rebellin. Wat voor persoon was deze markante Italiaan, hoe stond hij bekend in het peloton en wat was zijn invloed op de laatste dertig (!) jaar? Je hoort het hier!

Ook wordt er in deze episode uitgebreid aandacht besteed aan het veldrijden. Afgelopen zondag won Mathieu van der Poel bij zijn rentree direct op overtuigende wijze de Wereldbeker in Hulst, aankomend weekend is het de beurt aan Wout van Aert om terug in de Antwerpse modder te duiken. Kunnen we een ‘klassieke’ tweestrijd verwachten tussen de kemphanen?

Tenslotte zijn er ook nog de vaste rubrieken, zoals Vrijdag, de dertiende en het Best gelezen artikel van de Week. En alsof dat nog niet genoeg is: Youri en Maxim hebben weer een rapportcijfer om uit te delen. Luisteren dus!

Spoorboekje

01:26 – In Memoriam: Davide Rebellin

17:47 – Mathieu van der Poel wint in Hulst

25:53 – Van der Poel over UCI-punten

34:37 – Wout van Aert keert terug in het veld

40:12 – Vrijdag, de dertiende: Mees Hendrikx

41:18 – Best gelezen artikel van de Week: David van der Poel

