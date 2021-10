Rebellin (50) zit weer op de fiets: “Ik weet nog niet of ik kan terugkeren in het peloton”

Davide Rebellin zit, ruim een maand na zijn zware valpartij in de Memorial Marco Pantani, weer op de fiets. De inmiddels 50-jarige Italiaan kan al weer voorzichtig fietsen op de hometrainer, maar staat pas aan het begin van zijn revalidatie. “Of ik nog zal terugkeren in het peloton? Dat is op dit moment nog onduidelijk”, zegt Rebellin in gesprek met OA Sport.

Rebellin kwam op zaterdag 18 september zwaar ten val in de Memorial Marco Pantani. Work Service Marchiol Vega, de continentale ploeg waar Rebellin dit jaar voor uitkomt, liet al snel weten dat de ervaren kopman last had van een gebroken scheenbeen en een gebroken kuitbeen. Na de valpartij werd de gewezen klassiekerwinnaar meteen afgevoerd naar het ziekenhuis in Forlì. Er kwam zo abrupt een einde aan zijn seizoen.

Aan motivatie geen gebrek

De Italiaan ging echter niet bij de pakken neerzitten en is inmiddels volop bezig met revalideren. De vraag is alleen of hij op zijn 50ste nog in staat is om volledig te herstellen. “Ik weet nog niet wat ik kan verwachten na mijn zware smakker. Het is nog onduidelijk of ik kan terugkeren in het peloton en weer een rugnummer kan opspelden.” Een ding is zeker: aan Rebellin zal het niet liggen.

“Wielrennen is mijn leven, mijn passie. Ik beschouw het dan ook helemaal niet als een opoffering en daarom maak ik nog altijd deel uit van het peloton. Bovendien voel ik me fysiek gezien nog altijd goed en ben ik nog altijd competitief.” Rebellin, die in 1992 debuteerde als profwielrenner, werd dit jaar nog zevende in de Turul Romaniei, tiende in de Sibiu Cycling Tour en de Adriatica Ionica Race en twaalfde in de Giro dell’Appennino.