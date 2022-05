RCS wil Milaan-San Remo voor vrouwen op de kalender in 2023

Organisator RCS is bezig met Milaan-San Remo voor vrouwen op de planning te zetten in 2023. Het Italiaanse bedrijf organiseert momenteel ook al de Strade Bianche voor vrouwen. De vrouwenversie van Milaan-San Remo zou op dezelfde dag doorgaan als de koers voor de mannen.

De Ronde van Italië en de Ronde van Lombardije zijn bijvoorbeeld twee koersen die georganiseerd worden door RCS, bij de mannen weliswaar. CEO Paoli Bellini richt zich nu ook al een tijdje op het vrouwenwielrennen. “Voor mij hoort de klassieker Milaan-San Remo ook op de planning bij de vrouwen. Natuurlijk zal de koers wel niet zo lang zijn als bij de mannen (bijna 300 kilometer, red.). We zijn er momenteel mee bezig om het op de kalender van volgend jaar te krijgen”, vertelde hij aan VeloNews.

Bij RCS hebben ze al ervaring met de omgeving van San Remo, van 1999-2005 organiseerde ze namelijk daar al de Primavera Rosa. Deze koers voor vrouwen was een wereldbekerwedstrijd die gereden werd over het laatste deel van het parcours van Milaan-San Remo.

“Het zou op dezelfde dag als de koers bij de mannen gereden worden, vergelijkbaar met het concept van de Strade Bianche dus”, aldus Bellino. De Italiaan wil daarnaast ook betrokken geraken bij de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. “Ik denk dat de komende maanden ik hier meer nieuws over kan brengen. We zouden de Giro voor vrouwen onder meer graag dichter bij die van de mannen zetten.”

Bellino is bovendien zeer enthousiast over de opmars van het vrouwenwielrennen in de laatste jaren. “Het is allemaal zeer snel aan het groeien. Ook als ik naar andere sporten kijk, zie ik dat er grote stappen worden gemaakt. We hebben momenteel een aantal fantastische rensters in het peloton, die zetten echt indrukwekkende dingen neer”, strooide hij met lof.