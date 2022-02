RCS Sport deelt wildcards uit voor Italiaanse voorjaarskoersen

RCS Sport heeft zijn wildcards uitgedeeld voor Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Opvallend: TotalEnergies, de ploeg van Peter Sagan, zal over goed twee weken niet deelnemen aan Strade Bianche.

We beginnen bij Strade Bianche. Op Cofidis na doen alle WorldTeams mee aan de prestigieuze wedstrijd over onverharde wegen in Toscane. WorldTeams zijn op basis van de UCI-reglementen verplicht om deel te nemen aan wielerkoersen die waren opgenomen in de UCI WorldTour-kalender van 2016, maar voor de andere WorldTour-wedstrijden kunnen WorldTeams op vrijwillige basis deelnemen. Zodoende kan Cofidis Strade Bianche (pas sinds 2017 een WT-koers) straffeloos aan zich voorbij laten gaan.

Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic, de twee best geplaatste ProTeams van 2021, zijn ook automatisch uitgenodigd voor Strade Bianche. Dat is ook het geval voor TotalEnergies, maar de Franse formatie past zelf voor de Italiaanse klassieker. Dit betekent dat we Peter Sagan, in 2013 en 2014 tweede in Strade Bianche, dit jaar niet in actie zullen zien op de Toscaanse grindwegen. Bardiani-CSF-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli en EOLO-Kometa hebben een wildcard ontvangen.

In Tirreno-Adriatico zien we alle achttien WorldTeams (en dus ook Cofidis) terug, net als Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic (als best presterende ProTeams van 2021), Bardiani-CSF-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli, EOLO-Kometa, Gazprom-RusVelo en TotalEnergies (op basis van een wildcard). TotalEnergies moet volgens de UCI-regels in 2022 voor elke eendagswedstrijd uit de WorldTour een wildcard krijgen. Voor rittenkoersen van het hoogste niveau geldt dat privilege niet, daarvoor moet de ploeg hopen op een wildcard.

Tot slot heeft RCS Sport ook de uitnodigingen verstuurd voor Milaan-San Remo. Naast de achttien WorldTeams staan Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, TotalEnergies, Bardiani-CSF-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli, EOLO-Kometa en Gazprom-RusVelo straks aan de start van ‘La Primavera’.

RCS Sport zal in een later stadium de wildcards uitdelen voor de Giro d’Italia, Milaan-Turijn, Gran Piemonte, Giro di Sicilia en de Ronde van Lombardije.

Wildcards voor de komende Italiaanse voorjaarskoersen

Strade Bianche (zaterdag 5 maart)

Bardiani-CSF-Faizanè

Drone Hopper-Androni Giocattoli

EOLO-Kometa

* Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic waren al zeker van een wildcard.

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Bardiani-CSF-Faizanè

Drone Hopper-Androni Giocattoli

EOLO-Kometa

Gazprom-RusVelo

TotalEnergies

* Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic waren al zeker van een wildcard.

Milaan-San Remo (zaterdag 19 maart)

Bardiani-CSF-Faizanè

Drone Hopper-Androni Giocattoli

EOLO-Kometa

Gazprom-RusVelo

* Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies waren al zeker van een wildcard.