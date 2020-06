RCS om tafel met overheid, optimisme over Strade Bianche donderdag 4 juni 2020 om 11:09

Organisator RCS Sport gaat deze week nog om tafel met het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken om de herstart van het wielrennen te bespreken. Dat heeft RCS-bestuurder Stefano Allocchio op social media verteld aan Lello Ferrara 3.0.

Dat Strade Bianche op 1 augustus door kan gaan, lijkt een zekerheid. “We kunnen bevestigen dat het seizoen zal beginnen met Strade Bianche”, aldus Allocchio. “Donderdag ga ik weer naar kantoor. Er zal veel te doen zijn, want we worden al lang gemist.”

Het gesprek met de minister en de korpschef zal plaatsvinden in Rome. “Daar zijn we over een paar dagen op het Ministerie van Binnenlandse zaken. We komen dan te weten wat de voorwaarden zijn die ons opgelegd worden voor de uitvoering van de koersen”, zegt de Italiaanse oud-prof.