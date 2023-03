Raymond Kreder weer tweede, maar wel nieuwe leider in Tour de Taiwan

Raymond Kreder heeft opnieuw net naast de zege gegrepen in de Tour de Taiwan. In de openingsrit werd hij geklopt door zijn landgenoot Roy Eefting, in de tweede etappe moest hij zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Jordi López van Equipo Kern Pharma. Een meer dan schrale troost: Kreder is wel de nieuwe leider in de meerdaagse wielerronde.

In de tweede etappe van de Tour de Taiwan (2.1) reden de renners over een afstand van net iets meer dan 120 kilometer van en naar Taoyuan. In de eerste pakweg negentig kilometer werden nog de vlakkere wegen opgezocht, maar in de finale stonden enkele klimmetjes op het programma. Bovendien liepen de laatste kilometers naar het Jiaobanshan Park vervelend omhoog, met zelfs een helling van een tweetal kilometer aan 6%.

De finale bleek te zwaar voor pure sprinters als Eefting, maar Kreder wist wel te overleven en kreeg zo de kans om voor de zege te sprinten. De 33-jarige Nederlander van JCL Team UKYO was echter niet opgewassen tegen Jordi López. De 24-jarige Spanjaard beschikte over de sterkste punch bergop en kwam als eerste over de streep, goed voor zijn eerste profoverwinning. Voor zijn werkgever Equipo Kern Pharma is het bovendien de eerste zege van het seizoen.

Kleine verschillen

Kreder mocht na afloop wel het podium op om de leiderstrui op te halen. In het klassement gaat de ervaren coureur nu aan de leiding, al is het verschil met López maar twee seconden. Een andere Spanjaard, Benjamín Prades, is de voorlopige nummer drie op acht tellen van Kreder.

Dinsdag volgt de derde etappe van de Tour de Taiwain, met start in Hsinchu en finish in Taichung. Onderweg staan er twee beklimmingen op het menu, met halfweg koers een klim (10,9 km aan 4,6%) van eerste categorie. Eenmaal op de top van de laatste helling (800 meter aan 7%) is het nog goed 15 kilometer tot de finish.