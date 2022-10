Raymond Kreder vierde in rit twee Tour de Taiwan, dubbelslag Benjamin Dyball

Raymond Kreder is vierde geworden in de tweede etappe van de Tour de Taiwan. De Nederlander van Team UKYO finishte na een lastige rit net voor een uitgedund peloton. De overwinning ging naar Kreders ploeggenoot Benjamin Dyball, die solo aankwam in Jiaobanshan Park. De Australiër is ook de nieuwe leider.

Rit twee van de Tour de Taiwan kende een vlakke openingsfase, maar in de laatste 35 kilometer moesten enkele hellingen overwonnen worden. Hoewel het nimmer echt steil werd, waren de beklimmingen voor Dyball genoeg om het verschil te maken. Hij kwam na ruim 120 kilometer met veertig seconden voorsprong op de Brit Sam Culverwell en de Spanjaard Marco García over de streep.

Ruim een minuut daar weer achter passeerde Kreder de finish als vierde, twee seconden voor het ‘peloton’ van zo’n vijftien renners. Jeroen Meijers (Terengganu Polygon) zat ook in deze groep: hij werd tiende. Kreder en Meijers staan nu respectievelijk op de vijfde en zesde plaats in het algemeen klassement, beiden op bijna twee minuten van Dyball. Er komen nog drie etappes.