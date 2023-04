Raymond Kreder sprint opnieuw naar derde plek in Tour of Thailand

Raymond Kreder is als derde geëindigd in de vierde etappe van de Tour of Thailand. De 33-jarige Nederlander moest in de sprint enkel de Terry Kusuma en de Duitser Lucas Carstensen voorlaten. In de tweede etappe was Kreder ook al derde geworden.

De vierde etappe van de Tour of Thailand ging van Khao Yai National Park naar Aranyaprathet. Het was een lange rit – ruim tweehonderd kilometer -, maar de etappe bevatte relatief weinig hoogtemeters. Uiteindelijk moest een massasprint de beslissing brengen. Kusuma (nationale selectie Indonesië), eerder deze ronde al een keer tweede en een keer derde, was in die spurt te snel voor Carstensen (Roojai Online Insurance) en Kreder (JCL Team UKYO).

In het algemeen klassement blijft Carstensens Mongoolse ploeggenoot Tegsh-bayar Batsaikhan, die zaterdag de openingsrit won, aan de leiding. De Aziatische rittenkoers (UCI 2.1) duurt nog tot en met donderdag 6 april.

Bekijk hier de finale van de vierde etappe: