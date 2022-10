Raymond Kreder sprint naar nieuwe ereplaats in Tour de Taiwan

Opnieuw een ereplaats voor Raymond Kreder in de Tour de Taiwan. Maandag eindigde de Nederlander als vierde in de daguitslag, dinsdag was hij derde in de derde etappe. De overwinning ging naar de Amerikaan Luke Lamperti (Trinity Racing).

De derde etappe van de Tour de Taiwan was 156,5 kilometer lang. Halverwege de rit lag een lange klim (10,9 km aan 4,5%), maar op de top was het nog zeventig kilometer naar de finish in Shigang. Achttien renners sprintten in de straten van die stad om de overwinning. Kreder zat in de uitgedunde groep, maar moest zijn meerdere erkennen in de Fransman Stéfan Bennett en de Amerikaanse criteriumkampioen Luke Lamperti, die er met de zege vandoor ging.

Benjamin Dyball, Kreders ploeggenoot bij Team Ukyo, zat ook bij de achttien. Hij blijft zodoende leider. De Australiër greep de macht in de rit van maandag en heeft een voorsprong van 35 seconden op de nummer twee, Sam Culverwell. Er volgen nog twee relatief eenvoudige etappes.