Raymond Kreder op Japans vliegveld: “De enige vlucht die teruggaat, is die van mij” maandag 16 maart 2020 om 14:49

Voor Raymond Kreder zorgt de crisis van het coronavirus voor de nodige vlieguren. De sprinter van Team UKYO vloog naar Japan voor de Tour of Tochigi en de Tour of Thailand, maar eenmaal in Azië werd duidelijk dat die koersen afgelast zijn. “De enige vlucht die nog teruggaat, is die van mij”, reageert hij vanaf het vliegveld tegen WielerFlits.

“Zoals het er nu naar uitziet ben ik morgenmiddag terug op Amsterdam met KLM”, geeft Kreder aan. Eerder vandaag werd bekend dat Air France-KLM stopt met bijna alle vluchten vanwege het coronavirus, maar Kreder lijkt geluk te hebben. “Op de site staat dat mijn vlucht nog wel terugvliegt vanuit Japan, maar niet meer vanaf Amsterdam vertrekt. Ik heb al contact gezocht en de vlucht is nog niet geannuleerd, maar elk uur komen er nieuwe dingen bij.”

Chaos na annulering koersen

Het tekent de onzekerheid die het virus veroorzaakt. Toen Kreder vertrok, leken de Tour of Tochigi (20-22 maart) in Japan en de Tour of Thailand (1-6 april) nog door te gaan. Maar daar kwam toch verandering in. “Vanochtend werden die koersen geannuleerd. Daarna was het chaos”, beschrijft Kreder.

“In het gedeelte waar ik heb gezeten in Japan heb ik niet veel gemerkt van het coronavirus. Bij de scholen was het rustig omdat die dicht zijn. De rest is normaal. Mensen dragen wel mondkapjes, maar dat deden ze ook voor het virus al. Er zijn ook veel thuiswerkers, hoorde ik van mensen binnen de ploeg”, aldus de sprinter.