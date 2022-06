Raúl García pakt Spaanse titel in het tijdrijden

Raúl García van Equipo Kern Pharma is de nieuwe Spaanse kampioen tijdrijden. De tweedejaars prof versloeg op Mallorca Movistar-renner Oier Lazkano en Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi).

García legde het 38,5 kilometer lange parcours rond Cala Millor af in 46:23 minuten, goed voor een gemiddelde snelheid van 49,8 per uur. Lazkano eindigde als tweede op vijftien seconden, Azparren werd derde op 23 seconden. Ook Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), uittredend kampioen Ion Izagirre (Cofidis), Alex Aranburu (Movistar) en Juan Ayuso (UAE Emirates) bleven binnen een minuut van de winnen de tijd.

Voor de 21-jarige García was het zijn eerste profoverwinning uit zijn carrière. Twee jaar geleden was hij ook al Spaans kampioen tijdrijden bij de beloften en klopte hij Jokin Murguialday, die nu voor Caja Rural-Seguros RGA koerst. Vorig jaar was de Spaanse renner al vierde op het Spaans kampioenschap. Dit seizoen reed García driemaal naar de top tien in de Adriatica Ionica Race. Verder was hij onder meer vijftiende in de Trofeo Calvia.

Mavi García wint weer bij de vrouwen

Mavi García won het Spaans kampioenschap tijdrijden voor vrouwen. Het was alweer de vierde tijdrittitel uit de carrière van de renster van UAE Team ADQ, haar derde op rij. Ze klopte Sheyla Gutiérrez van Movistar en Sandra Alonso (Ceratizit-WNT).