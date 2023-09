zaterdag 9 september 2023 om 16:32

Rasmus Tiller na ritzege: “We moesten initiatief nemen om Wout van Aert terug te halen”

Rasmus Tiller boekte zaterdagmiddag zijn tweede seizoenszege in de Tour of Britain. In de finale haalde zijn ploeg Uno-X knap Wout van Aert nog terug. “We wisten dat wij het initiatief moesten nemen om Van Aert nog terug te halen”, zegt de Noor na afloop.

“Ik voel me heel goed”, gaat Tiller verder. “De afgelopen dagen ging het alleen maar over sprinten, dus moesten we even wachten tot de rit van vandaag. Het parcours lag ons goed en ik ben blij met de overwinning. Tobias (Halland Johannessen) en Van Aert gingen er op de klim even vandoor, maar ik had de kracht niet om ze te volgen. Gelukkig kon ik nog terugkomen.”

“In de sprint ging het uiteindelijk over tactiek. Wij wisten dat we iets moesten doen en dat hebben we gedaan. Het was een lastige dag met die twee klimmen en een vlucht die nog lang wegbleef. Jumbo moest iets doen, omdat de andere teams niet wilden helpen.”

Tiller verwacht dat het zondag in de slotrit meer voor zijn ploegmaat Johannessen zal zijn. “Ik ga proberen te volgen, maar de etappe is een stuk zwaarder. Ik zal mezelf vooral pacen“, eindigt hij.