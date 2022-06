Rasmus Tiller klopt Kristoff en Boasson Hagen in Noorwegen, Kamp is Pedersen de baas in Denemarken

De nationale kampioenschappen van Denemarken en Noorwegen hebben een aantal verrassende kampioenen opgeleverd. In Denemarken was het Alexander Kamp die de Deense trui greep, in Noorwegen Rasmus Tiller.

Beide coureurs klopten een aantal rappe mannen. Zo was het Kamp die Mads Pedersen voorbleef. Mikkel Frølich Honoré mocht als derde mee het podium op.

De zege in Noorwegen was mogelijk nog verrassender. Tiller klopte er Alexander Kristoff en Edvald Boasson Hagen in een sprint. Voor de tweede keer in zijn carrière werd hij zodoende Noors kampioen.