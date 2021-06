Rasmus Tiller: “Ik probeerde de finale van vorig jaar te kopiëren”

Rasmus Tiller maakte zaterdag indruk in Dwars door het Hageland door op de Citadel van Diest iedereen uit het wiel te sprinten. De sterke Noor wist hoe hij het in de slotfase moest afmaken: “Ik probeerde de finale van vorig jaar te kopiëren, toen Rickaert op twee bochten voor de meet versnelde.”

“Ik voelde me heel goed vandaag”, gaat hij verder. “Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Op het einde was iedereen heel moe en met de kasseien op de Citadel was het moeilijk om te sprinten. Als je dan op kop rijdt, is het moeilijk om nog gepasseerd te worden.”

Verlenging

Afgelopen week kwam ook het nieuws naar buiten dat Tiller zijn contract bij Uno-X met drie seizoenen heeft verlengd. De Noor zit goed op zijn plaats bij het procontinentale team, zo laat hij weten. “Ik krijg hier de kans om mezelf verder te ontwikkelen de komende drie jaar. Het team is daarnaast ook nog eens erg goed. Ik ben steeds van mijn ploeggenoten onder de indruk.”

“Iedereen streeft er naar om in de WorldTour te rijden, maar voor nu is het ook belangrijk om vertrouwen van mijn ploeg te hebben en voor eigen kansen te rijden. In een WorldTour-team kun je je met de grote sterren in de ploeg toch minder goed ontwikkelen. In dit team geloven ze echt in me.”

Klassiekerrenner

Na een tweede plaats in Le Samyn en een derde plaats in Tour du Finistère is dit alweer de derde keer dat de renner na afloop van een semiklassieker mee het podium op mag. In de toekomst hoopt Tiller dat ook in grotere wedstrijden te doen. “De Vlaamse klassiekers zijn op termijn echt mijn droom. Dat zijn echte wedstrijden, die veel meer draaien om tactiek en aanvallen.