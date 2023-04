Rasmus Bøgh Wallin boekt fenomenale solozege in Arno Wallaard Memorial

Rasmus Bøgh Wallin heeft de Arno Wallaard Memorial (UCI 1.2) op zijn naam geschreven. De Deen reed op 23 kilometer voor het einde weg uit de eerste waaier en hield in de slotrondes in en ronde Meerkerk sterk stand. Coen Vermeltfoort sprintte achter Bøgh Wallin naar de tweede plaats, Mārtiņš Pluto werd derde.

Het parcours van de Arno Wallaard Memorial was in 2023 identiek aan vorig jaar. Dat betekende dat er weer een route van 185 kilometer in en rondom Meerkerk was uitgetekend en de Lekdijk zoals gewoonlijk als scherprechter moest dienen.

Bart Buyk (Universe) was de eerste aanvaller van de dag, maar de thuisrijder kreeg geen ruimte. Vanuit het vertrek ging het namelijk meteen hard. De deur stond open achteraan het peloton, dat in het eerste uur bovendien al in verschillende stukken zou breken op de slingerende wegen. We kregen een kopgroep van vijftien, waarin vooral VolkerWessels (vier renners) en Tour de Tietema-Unibet (drie renners) goed vertegenwoordig waren.

Later zou een tweede waaier de aansluiting weer kunnen maken, waardoor de eerste groep groeide tot zo’n 35 renners. Dit was echter van korte duur, want niet veel later zou het weer breken. En zo ging het lange tijd door: trosjes renners losten, kwamen terug en gingen opnieuw overboord.

Grote kopgroep gaat strijden om de zege

Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van twintig renners: Stijn Daemen, Bram Dissel (BEAT Cycling), Mike Bronswijk (Allinq), Lars Oreel, Huub Artz (Metec Solarwatt p/b Mantel), Harry Tanfield, Tomas Kopecky (Tour de Tietema-Unibet), Coen Vermeltfoort, Timo de Jong, Max Kroonen (VolkerWessels), Timothy Dupont, Kobe Vanoverschelde, Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex), Daniel Stampe, Rasmus Bøgh Wallin (Restaurant Suri-Carl Ras), Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus) Leon Eduard Brescher (Lotte-Kern Haus), Casper van der Woude (Jan van Arckel), Mārtiņš Pluto en Frank van den Broek (ABLOC CT).

Nog drie renners wisten de oversteek te maken, namelijk Alexandar Richardson (Saint Piran), Jelle Johannink (ABLOC CT) en Matthias Larsen (Restaurant Suri-Carl Ras). De rest was gezien, want we begonnen met deze groep aan de laatste zes lokale rondes van ruim zes kilometer. In de tweede van die rondes ging Rasmus Bøgh Wallin er in zijn eentje vandoor. De Deen begon aan een solo en reed meer dan twintig seconden bijeen, maar in het peloton ging VolkerWessels in de achtervolging.

Wallin houdt stand

Ook Tartletto-Isorex en BEAT Cycling zetten een mannetje op kop. Toch hield de 27-jarige renner – in een zeer aerodynamische stijl – sterk stand. Hij begon met twintig seconden voorsprong aan de slotronde. Dat bleek meer dan genoeg om de zege te behalen en dus kon Bøgh Wallin in de finishstraat uitgebreid zegevieren. Achter hem werd de sprint gewonnen voor Coen Vermeltfoort, die Mārtiņš Pluto en Timothy Dupont voorbleef.