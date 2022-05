Rasaanvaller Lennard Kämna slaat toe op Etna: “Zorgt voor minder druk bij ploeg”

Lennard Kämna heeft het geflikt. De rasaanvaller schoof in de Giro d’Italia-etappe naar de Etna mee in een grote kopgroep en rondde die vlucht succesvol af. Hij klopte Juan Pedro López op de top, al mocht de Spanjaard wel het roze aantrekken. “Misschien hadden we een stille overeenkomst”, zegt Kämna met een knipoog.

“Het was een super lastige rit”, begon de Duitser van BORA-hansgrohe zijn verhaal in het flashinterview. “De slotklim was heel lang en moeilijk. En ik dacht dat ik al verloren had toen López meer dan 30 seconden voorsprong had. Maar ik kon nog net de oversteek maken in de finale. Dat lukte gelukkig. Ik probeerde daarna nog wat herstellen voor de sprint en dat is heel goed geslaagd.”

Kämna was in de finale vooral de slimste. Een scherpe bocht sneed hij goed aan en daardoor moest López uitwijken. Hij sloeg daarmee een gat, dat de jonge klimmer van Trek-Segafredo niet meer wist goed te maken. “Ik ben blij dat deze ritzege in de tas zit. Het is mooi voor de ploeg dat ik zo vroeg al een ritzege heb kunnen behalen”, vertelt hij. “Dat zorgt ook voor minder druk in het team. Voor ons gaat alles nu de goede kant op.”

In het algemeen klassement staat Kämna nu tweede, op 39 seconden van roze trui López. Bovendien is de Duitser door zijn ritzege de nieuwe leider in het bergklassement. Zijn kopman Wilco Kelderman hield goed stand in de favorietengroep; de Nederlander is nu zesde op 1.55 minuut van de roze trui.