Rasaanvaller Cyril Gautier (35) zet punt achter wielercarrière

Cyril Gautier zal dit jaar niet meer te zien zijn in het wielerpeloton. De 35-jarige Fransman zat na het wegvallen van B&B Hotels-KTM zonder ploeg en heeft nu besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen.

Gautier maakte in 2009 zijn profdebuut voor het toenmalige Bbox Bouygues Telecom en reed in zijn eerste jaren aan de zijde van onder meer Thomas Voeckler, Pierrick Fédrigo, Johan Tschopp en Pierre Rolland. Gautier ontpopte zich al snel tot een goede klimmer met een neusje voor de juiste vlucht. Hij wist vooral naam te maken met zijn nimmer aflatende aanvalslust in koersen als Parijs-Nice, het Critérium du Dauphiné en de Tour de France.

Gautier, die in zijn carrière reed voor Bbox Bouygues Telecom (2009-2010), opvolger Team Europcar (2011-2015), AG2R La Mondiale (2016-2018) en B&B Hotels-KTM (2019-2022), heeft vijf profoverwinningen achter zijn naam staan. Zijn zeges werden geboekt op Franse bodem, met de Route Adélie de Vitré, Tour du Finistère, Parijs-Camembert en twee ritzeges in de Tour du Limousin.

De aanvalslustige klimmer mocht verder elf keer zijn opwachting maken in een grote ronde. In 2015 stond hij aan de start van zijn eerste en enige Vuelta a España, tussen 2010 en 2021 nam hij ook tien keer deel aan de Tour de France. Gautier hoefde geen enkele keer vroegtijdig de handdoek te gooien.