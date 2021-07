Rasaanvaller Anthony Perez twee jaar langer bij Cofidis

Anthony Perez zal ook de komende jaren te bewonderen zijn in het tenue van Cofidis. De 30-jarige rasaanvaller heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe tweejarige verbintenis. “Ik voel me op mijn plek en ik kan terugkijken op heel wat mooie herinneringen”, aldus Perez.

De Fransman beleefde in 2016 zijn vuurdoop als prof bij Cofidis en is momenteel bezig aan zijn zesde seizoen voor de formatie van Cédric Vasseur. Perez won in zijn carrière al etappes in de Ronde van Luxemburg en de Tour des Alpes Maritimes et du Var, veroverde dit jaar de bergtrui in Parijs-Nice en is in de Tour de France een vaste klant in de vroege ontsnappingen.

Trots

“De ploeg heeft vertrouwen in me en dat stemt me zeer gelukkig. Ik maakte mijn profdebuut voor deze ploeg en ik ben nu een van de meest ervaren renners binnen de selectie. Daar ben ik zeker trots op. Ik voel me op mijn plek en ik hoop de komende jaren nog beter te worden. Ik heb rust gevonden als helper van Guillaume Martin.”

Ook teammanager Vasseur is een tevreden man. “Anthony is echt een product van de ploeg. Hij heeft al laten zien wat hij allemaal kan. Anthony is in staat om mee te sluipen in de vroege vlucht, kan in dienst rijden van kopmannen maar is ook in staat om wedstrijden te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel van hem gaan zien!”