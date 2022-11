Rapportcijfers 2022: Israel-Premier Tech

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. Vandaag de eerste WorldTour-degradant: Israel-Premier Tech.

Doelen 2022

Op de ploegenpresentatie van Israel-Premier Tech halverwege januari presenteerden ploegeigenaren Silvan Adams en Ron Baron, nieuwe geldschieter Jean Bélanger en teammanager Kjell Calström hun ambities voor het seizoen 2022. Ze mikten vooral op ritzeges in de grote rondes, een monumentale zege en een betere plaats op de UCI Team Ranking. In 2021 eindigde de Israëlisch-Canadese ploeg op de tiende plek. Voornaamste renners die daarvoor moesten zorgen: Jakob Fuglsang, Giacomo Nizzolo, Sep Vanmarcke, Michael Woods en… Chris Froome. Ook Itamar Einhorn kreeg meer verantwoordelijkheden.

Klassiekers

Israel-Premier Tech ging met een duidelijk ambitie naar de klassiekers. Maar een monument winnen bleek veel te hoog gegrepen. Dichterbij dan een tiende plek voor Michael Woods in Luik-Bastenaken-Luik, kwam de ploeg niet. De Canadese routinier zette in de Waalse Pijl (zesde) ook meteen het beste resultaat van de Israëliërs neer. Maar met name Fuglsang, Nizzolo en Vanmarcke schitterden door afwezigheid. Geen van hen kwam maar ook in de buurt van topvorm. Verzachtende omstandigheid is misschien wel dat de ploeg in het voorjaar geteisterd werd door ziekte, blessures en corona. De ziekenboeg was zo vol, dat het team zelfs moest afzeggen voor de Ronde van Vlaanderen wegens een tekort aan renners.

Belangrijkste resultaten

Waalse Pijl – 6e (Michael Woods)

Luik-Bastenaken-Luik – 10e (Michael Woods)

Omloop Het Nieuwsblad – 11e (Simon Clarke)

Grote rondes

Omdat de ploeg had aangegeven in de grote rondes voor ritzeges te gaan en het ontberen van klassementsrenners, mogen we de ploeg niet afrekenen op eindklassementen. Dat is ook terug te zien in de resultaten. In de Giro d’Italia was Alessandro De Marchie op plek 92 de beste renner, in de Tour was dat Hugo Houle als 23steen in de Ronde van Spanje eindigde Carl Frederik Hagen als 34ste. Daarmee was hij daar de beste renner in het eindklassement. Wat betreft ritzeges in de Giro en de Vuelta kunnen we kort zijn: die waren er niet. Nizzolo kwam in de Giro niet verder dan een derde en vijfde plaats, terwijl Daryl Impey in rit vijf de enige was die een top-5 in Spanje realiseerde. Hij werd tweede in de vijfde etappe.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 0 ritzeges

Tour de France – 2 ritzeges (Simon Clarke, Hugo Houle)

Vuelta a España – 0 ritzeges

Overige wedstrijden

Behoudens de twee ritzeges in de Tour, won Israel-Premier Tech slechts twee keer op WorldTour-niveau. Patrick Bevin won een etappe in de Tour de Romandie, terwijl Impey datzelfde deed in de Ronde van Zwitserland. Wat betreft de eendagskoersen, was de score voor Israel-Premier Tech pover. Ze reden in totaal 75 stuks, omdat ze hard streden tegen de degradatiezone. Daarvan werden slechts twee gewonnen: Fuglsang was de beste in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes (waar Woods tweede was), terwijl Vanmarcke in de Verenigde Staten de zwak bezette Maryland Cycling Classic won. Voorts waren er slechts nog twee tweede plekken en vier derde plaatsen, buiten vier nationale kampioenschappen.

Ook in de rittenkoersen hield het niet over voor Israel-Premier Tech. Bevin (Ronde van Turkije) en Woods (La Route d’Occitanie) wisten er beiden eentje te winnen, maar daarnaast stond er alleen in Gran Camiño (Woods, tweede), de Arctic Race of Norway (Houle, tweede) en de Ronde van Zwitserland (Fuglsang, derde) een renner van Israel-Premier Tech op het eindpodium. Daarnaast waren er nog vijfde plekken in de Ronde van Hongarije (Hagen) en de Tour of Britain (nieuwkomer Dylan Teuns, die halverwege het seizoen overkwam van Bahrain Victorious), maar verder hield het niet over. Israel-Premier Tech degradeerde terecht en kwam bij lange na niet aan de tiende plek op de Team Ranking van 2021.

Vooral het onvermogen om te doorselecteren is Israel-Premier Tech duur komen te staan. De gearriveerde namen gaven niet thuis, behoudens aanwinsten Simon Clarke, Hugo Houle en Dylan Teuns in het najaar. Toch was er wel een lichtpuntje in de vorm van toptalent Corbin Strong. De 22-jarige Nieuw-Zeelander maakte een sterke ontwikkeling door en luisterde zijn eerste profjaar op met een zege in de eerste etappe van de Tour of Britain. Strong werd daarna ook nog vijfde in de door Mathieu van der Poel gewonnen GP de Wallonie en tweede in de Coppa Bernocchi.

Belangrijkste resultaten

Ronde van Zwitserland – (Jakob Fuglsang) + ritzege (Daryl Impey)

Ronde van Turkije – + ritzege (Patrick Bevin)

Ronde van Romandië – ritzege (Patrick Bevin)

La Route d’Occitanie – + ritzege (Michael Woods)

Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes – {flag:nr1] + (Jakob Fuglsang, Michael Woods)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.