Rapportcijfers 2022: Astana Qazaqstan

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. De tweede ploeg die we behandelen is Astana Qazaqstan, dat de twijfelachtige eer had het slechtste WorldTeam van 2022 te zijn.

Doelen 2022

Teammanager Aleksandr Vinokourov stond voor de moeilijke opdracht om afgelopen winter met een half nieuw team (er vertrokken zestien renners) te bouwen aan een sterk collectief. Met nieuwkomer Gianni Moscon en Alexey Lutsenko wilde Astana Qazaqstan mee het mooie weer maken in de klassiekers, terwijl er met Miguel Ángel López werd ingezet op eindwinst in de Giro d’Italia. In de Tour de France moest Lutsenko beter doen dan zijn opvallende zevende plek van een jaar eerder. In grote lijnen waren dat de concrete doelen die Astana Qazaqstan zichzelf ten doel stelde voordat het wielerseizoen 2022 losbrandde.

Klassiekers

Over de klassiekercampagne van Astana Qazaqstan kunnen we kort, maar krachtig zijn: een catastrofale deceptie. Niet één keer slaagden de azuurblauwen erin om bij de eerste twintig te eindigen in de monumenten en voornaamste eendagsklassiekers. Lutsenko kwam zwaar ten val in Omloop Het Nieuwsblad en miste daardoor het gehele voorjaar. Moscon haalde door ziekte nergens zijn niveau en was een schim van zichzelf. Uiteindelijk was de 21ste plaats van Simone Velasco in Strade Bianche het beste resultaat dat de ploeg heeft neergezet. De spoeling was en bleek ook veel te dun te zijn; Astana had er simpelweg de renners niet voor.

Belangrijkste resultaten

n.v.t.

Grote rondes

In de grote rondes kwam Astana Qazaqstan een stuk beter voor de dag. De ambitie om de Giro te winnen, kwam echter niet uit. Kopman López viel in de vierde etappe keihard uit, nog voordat er een Italiaanse beklimming had plaatsgevonden. Uiteindelijk was het good old Vincenzo Nibali die de meubelen redde voor Vinokourov en co. De toen nog 37-jarige Italiaan klom dankzij een sterke slotweek op naar de vierde plaats in het eindklassement. Nibali en López waren voor het seizoen begon ook voorzien voor de Tour, maar daar zouden ze beiden uiteindelijk niet starten. Met een zwaar uitgeklede ploeg begonnen ze daaraan.

Uiteindelijk slaagde Lutsenko erin om daar toch een deel van zijn magere seizoen te redden. In de tweede week kwam hij bovendrijven tijdens de intussen veelbesproken rit naar de Col du Granon. Hij bleef een hele tijd steken op een plek net buiten de top-10. Maar door mee te springen in de aanval in de ritten naar Hautacam en Peyragudes, sloop Lutsenko in de laatste week toch nog de top-10 in. Hij zou als negende eindigen in Parijs, maar die plek is opgewaardeerd nadat Nairo Quintana uit de uitslag werd geschrapt vanwege het gebruik van Tramadol. Lutsenko was wel onzichtbaar en verbeterde ook zijn zevende plek uit 2021 niet.

Vervolgens ging Astana Qazaqstan met een sterke ploeg naar de Ronde van Spanje. De in opspraak geraakte Supérman López startte als kopman, met onder meer de beoogde kopman David De la Cruz, Lutsenko en Nibali in steun. Zij konden zelf geen potten breken in de Vuelta. Dat gold wél voor de Colombiaanse pocketklimmer. Dankzij een sterke tweede week werkte López zich op naar plek zes, waarna hij in de slotweek zijn positie consolideerde en zelfs wist op te krikken naar een vierde plaats in het eindklassement. Alleen Remco Evenepoel, Enric Mas en Juan Ayuso waren beter over drie Spaanse weken.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 4e (Vincenzo Nibali)

Tour de France – 8e (Alexey Lutsenko)

Vuelta a España – 4e (Miguel Ángel López)

Overige wedstrijden

Astana Qazaqstan heeft een zeer bleek en matig seizoen achter de rug. Als ploeg waren de Kazachen vooral ingericht om het goed te doen in het rondewerk. In de drie grote rondes kwam dat tot uiting, al werd er weliswaar geen enkele ritzege geboekt. Dat vloeit voort in de overige wedstrijden en overwinningen van de ploeg. Behoudens de nationale kampioenschappen van Kazachstan (wegrit gewonnen door Yevgeniy Gidich, Yuriy Natarov zegevierde in de tijdrit) waren dat er in heel 2022 slechts drie: Lutsenko won de nieuwe Clásica Jaén Paraiso Interior in Spanje, op Valentijnsdag. López zegevierde dan weer in de vierde rit van de Tour of the Alps.

De laatste zege werd geboekt in de Tour de Langkawi, al kwam die wel op naam van stagiair Gleb Syritsa. In de rittenkoersen kwam de ploeg verder maar weinig in beeld. López werd derde in de Ruta del Sol en de Vuelta a Burgos, Samuele Battistella was derde in de Ronde van Hongarije. Vadim Pronskiy werd eveneens derde in de Adriatica Ionica Race. Daarmee zijn de podiumplekken in de rittenkoersen wel genoemd. Eerlijk is eerlijk: dat is niet zo veel soeps. Wat betreft de WorldTour-rittenkoersen, werden alleen in de Ronde van Polen (zevende, Battistella) en de UAE Tour (tiende, De la Cruz) top 10-noteringen behaald.

Tijdens de eendagskoersen was dat zelfs nog erger: in geen enkele WorldTour-eendaagse – ook buiten de reeds benoemde klassiekers in het rijtje hierboven – slaagde Astana Qazaqstan erin om de top-10 te behalen. Het beste resultaat was een vijftiende plek in de Clásica San Sebastián van Stefan de Bod. Cristian Scaroni (die halverwege het seizoen werd ingelijfd nadat Gazprom-RusVelo werd ontbonden) voegde in de BEMER Classic (zestiende) de andere top-20 toe aan het totaal. Behoudens de zege van Lutsenko in Jaén eindigde de ploeg slechts zes keer tussen plek vier en tien, op 37 koersen.

Nee, het was allesbehalve het jaar voor Astana Qazaqstan. Dat beaamde ook teammanager Aleksandr Vinokourov, die zelf in opspraak raakte in een nog altijd lopende fraudezaak rondom de ploeg. Sportief, financieel en administratief zijn er daarom nogal wat haken en ogen met betrekking tot het verstrekken van een WorldTour-licentie voor de seizoenen van 2023 tot en met 2025. Aangezien Astana Qazaqstan óók nog af te rekenen kreeg met een dopinggeval (neoprof Michele Gazzoli), zijn er mogelijk ook nog ethische criteria waar de ploeg niet aan voldoet. Kortom: Astana Qazaqstan is een hoofdpijndossier voor de UCI.

Belangrijkste resultaten

Vuelta a Burgos – (Miguel Ángel López)

Adriatica Ionica Race – (Vadim Pronskiy)

Tour du Hongrie – (Samuele Battistella)

Ronde van Polen – 7e (Samuele Battistella)

UAE Tour – 10e (David De la Cruz)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.

In de rubriek Rapportcijfers geven jullie alle achttien WorldTour-ploegen, de ProTeams Alpecin-Deceuninck, Arkéa Samsic, TotalEnergies en Uno-X rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van 2022 van beneden naar boven af. Jullie kunnen de teams beoordelen met drie cijfers, te geven op de onderdelen klassiekers, grote rondes en overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende grote koersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden.