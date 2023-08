Randzaak vervelende afleiding voor Koos Moerenhout in Schotland

Een vervelende randzaak waarmee Koos Moerenhout te maken heeft in Schotland. De Nederlandse bondscoach arriveerde dinsdag vanuit Amsterdam op het vliegveld van Edinburgh, maar in de Schotse hoofdstad bleek zijn koffer verdwenen te zijn. Die is op zaterdag – een dag voor de wegwedstrijd van zijn selectie – nog altijd niet boven water.

In de koffer van Moerenhout zitten geen essentiële onderdelen die het WK voor hem kunnen beïnvloeden. Wel zat er bijvoorbeeld een tablethouder in voor in de auto. Maar behoudens kledij en toiletartikelen, zijn er geen praktische zaken die het WK belemmeren. Binnen de Nederlandse selectie is de sfeer alvast goed en plagen renners de bondscoach dat zijn baardje hem niet misstaat.

Een hard gelag is dat Moerenhout aanvankelijk woensdag per ploegauto van Hagens Berman Axeon zou afreizen naar Edinburgh. Omdat Dylan van Baarle zich graag een extra dag in Schotland wilde voorbereiden, besloot Moerenhout een dag eerder per vliegtuig te reizen en zijn auto door iemand anders naar Edinburgh te laten rijden. Die wagen doet zondag dienst als ploegleidersauto voor de Nederlandse selectie.

Hi @easyJet…..would be nice to have my suitcase back. Or at least to have an update about what’s going on. #Day4 without suitcase and even an update about it. @glasgow2023 @CyclingWorlds #wkwielrenenn — Koos Moerenhout (@kmoerenhout) August 4, 2023

Of en hoe zijn koffer terugkeert, is op dit moment niet duidelijk. Op gepaste momenten heeft Moerenhout de laatste dagen verschillende keren contact gezocht met vliegtuigmaatschappij EasyJet, die de vlucht uitvoerde. Het is overigens een gekend probleem in het peloton. Voorafgaand aan de Tour de France waren Ramon Sinkeldam, Mike Teunissen en Nils Eekhoff ook enkele dagen hun koffer kwijt. Remco Evenepoel gebeurde onlangs hetzelfde toen hij enkele Vuelta a España-ritten wilde verkennen.