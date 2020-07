Ramon Sinkeldam heeft programma in augustus rond donderdag 2 juli 2020 om 10:59

Ramon Sinkeldam start volgende maand in dezelfde wedstrijden als zijn kopman Arnaud Démare. De 31-jarige Noord-Hollander heeft daarnaast nog een plekje in zijn agenda weten te vinden voor het Nederlands kampioenschap op de weg, de wedstrijd die hij in 2017 op zijn naam schreef.



Het betekent dat Sinkeldam aftrapt in de sterk bezette Vuelta a Burgos, waarna hij Démare ook nog bijstaat in Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Alvorens hij afreist naar Drenthe om zich te mengen in de strijd om de nationale driekleur, staat de Nederlander nog aan de start in de VOO-Ronde van Wallonië. De maand augustus wordt afgesloten met de Tour du Poitou-Charentes. Sinkeldam’s kopman Démare wist twee jaar geleden alle etappes te winnen in deze Franse 2.1-wedstrijd.

De Giro d’Italia is dit jaar de enige grote ronde op de planning van de Nederlander. In de Giro d’Italia zal Sinkeldam, net als in andere wedstrijden, voor Démare werken als lead-out.

Programma augustus Ramon Sinkeldam

28 juli-1 augustus: Vuelta a Burgos

5 augustus: Milaan-Turijn

8 augustus: Milaan-San Remo

16-19 augustus: VOO-Ronde van Wallonië

23 augustus: NK op de weg

27-30 augustus: Tour du Poitou-Charentes