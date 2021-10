Rally Cycling versterkt zich met olympisch kampioene Mieke Kröger en Evy Kuijpers

Rally Cycling heeft zijn vrouwenploeg versterkt met Mieke Kröger, olympisch kampioene op de ploegachtervolging, en Evy Kuijpers. De 28-jarige Duitse en de twee jaar jongere Nederlandse moeten voor extra kracht zorgen in de klassiekers en ervaring toevoegen aan de selectie. Kröger en Kuijpers waren al elkaars ploeggenoten in hun periode bij Futurumshop.nl-Zanatta.

Kröger komt over van Coop-Hitec Products en tekende een contract voor een jaar. Ze omschrijft zichzelf als een echte diesel, die ervan geniet als het er hard aan toe gaat. “Ik kijk ernaar uit. Koersen onder Amerikaans management is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt, dus ik ben erg enthousiast. Ik kijk weer uit naar Roubaix, want ik geniet van de klassiekers als het slecht weer is. Mijn motor draait echter pas echt tijdens het laatste deel van het seizoen, dus ik kijk ook uit naar een aantal kleinere rittenkoersen waar ik goed presteer vanwege mijn tijdritten.”

Voor Kuijpers begint een nieuw avontuur na drie jaar bij Liv Racing. Ze kijkt ernaar uit om zowel voor zichzelf te rijden als voor de ploeg te werken. “Ik kijk erg uit naar de klassiekers en de eerste editie van de Tour de France Femmes. Rally is een ploeg met veel mogelijkheden om met jonge rensters te werken en ik hoop dat ik mijn WorldTour-ervaring kan delen. Ik ben een renster die echt van slechte omstandigheden houdt, zoals kou en wind. Ik ben meer een klassieke renster, maar ik hou ook van rittenkoersen. Ik kan sprinten in een kleine groep en ook een leadout doen.”

Naast de komst van Kröger en Kuijpers, maakte Rally ook de contractverlenging van Katie Clouse en Lily Williams bekend.