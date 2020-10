Rafal Majka voor twee jaar naar UAE Emirates: “Een enorme boost”

UAE Emirates heeft de komst van Rafał Majka officieel bekrachtigd. De Poolse klimmer, die van BORA-hansgrohe overkomt, tekende een contract voor twee seizoenen.

“Ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen op dit punt in mijn carrière”, vertelde Majka via zijn nieuwe ploeg.” Als dat nodig is, zal ik voor Tadej Pogačar werken. Maar waar mogelijk zal ik ook proberen voor mijn eigen kansen te gaan. Welke? In wedstrijden als Tirreno-Adriatico, de Ronde van Zwitserland en ook de Vuelta a España, waar ik meestal in vorm ben. In dat opzicht ben ik geen typische Poolse renner, want ik hou van de hitte.”

In september al wist WielerFlits te melden dat UAE Emirates bouwde aan een klimploeg rond Tour de France-winnaar Tadej Pogačar en daarbij was uitgekomen bij Rafał Majka. De WorldTour-ploeg ziet in de Pool de ideale meesterknecht voor het Sloveense toptalent. De klimmer moet bij het team van Mauro Gianetti voor extra kracht zorgen als de weg omhoog loopt. “Met Rafał erbij krijgt onze groep klimmers een enorme boost”, aldus Gianetti.