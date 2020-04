Rafal Majka: “De Giro was mijn eerste grote doel van het seizoen” woensdag 22 april 2020 om 10:42

Rafał Majka was klaar om te schitteren in de Giro d’Italia, maar ook de Poolse klimmer zit momenteel thuis als gevolg van de coronacrisis. “De Giro was mijn eerste grote doel van het seizoen, maar ik moet nu mijn trainingsschema’s aanpassen”, zo vertelt Majka op de website van zijn ploeg BORA-hansgrohe.

De 30-jarige Majka reed al vier keer top-10 in de Ronde van Italië en was ook dit jaar weer gebrand op een goed resultaat, maar de eerste grote ronde van het seizoen zal nu later dit jaar worden ingehaald. De UCI wil de Giro graag na de Tour de France en de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren, al is de toekomst nog erg onzeker.

“Ik had mijn voorseizoen volledig afgestemd op de Giro en zou na een hoogtestage nog de Tour of the Alps rijden. Nu we noodgedwongen niet kunnen koersen, is het zaak om mijn trainingen aan te passen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Giro op het programma staat”, aldus Majka, die in zijn thuisland Polen nog wel buiten mag trainen.

Buiten trainen

“We hebben in Polen vrij strenge veiligheidsmaatregelen, maar ik mag als atleet nog wel buiten fietsen. Ik werk meestal trainingsritten af van drie tot vijf uur. Het is nu gewoon zaak om de conditie te onderhouden en te blijven bewegen. Ik zie het gewoon als een langere winterperiode. Het seizoen zal normaliter nog erg lang duren.”

Majka is niet altijd even gemotiveerd om te gaan trainen, zo vertelt de voormalig bergkoning in de Tour. “Maar ik kan wel vrij goed met deze situatie omgaan. Ik mag gelukkig nog buiten trainen, anders zou het veel moeilijker zijn.”