Rachel Neylan (40) stopt na 2023 als profwielrenster

Voor Rachel Neylan zal 2023 haar laatste jaar zijn in het wielerpeloton. De 40-jarige Australische zal volgend jaar namelijk een punt zetten achter haar carrière, zo heeft haar ploeg Cofidis laten weten via social media.

Neylan heeft deze week haar handtekening gezet onder een nieuwe eenjarige verbintenis, maar dit is ook meteen haar laatste contract. De inmiddels 40-jarige wielrenster uit Australië begon haar loopbaan in 2011 bij het bescheiden Diadora-Pasta Zara en reed vervolgens voor ABUS-Nutrixxion, Hitec-Products, Orica-AIS, Movistar, Team Virtu Cycling, Cronos Casa Dorada Women Cycling, Parkhotel Valkenburg en nu dus Cofidis.

De ervaren Neylan wist in al die jaren vier profzeges te boeken. In 2015 won ze een etappe en het eindklassement in de Trophée d’Or Féminin, een jaar later was ze succesvol in de Grand Prix de Plumelec-Morbihan en drie jaar geleden volgde haar (voorlopig laatste) profoverwinning in de Tsjechische wielerronde Gracia-Orlová.

Een zilveren medaille in de WK-wegwedstrijd van 2012 in Valkenburg, achter de die dag ongenaakbare Marianne Vos, is zonder enige twijfel haar voornaamste wapenfeit. Ook stond ze al eens op het podium na een editie van de Giro dell’Emilia.