Raad de handtekeningen van de Jumbo-Visma-renners en maak kans op een Lazer-helm

Deze week is er met onze quiz een waar collectors item te winnen. Met dank aan helmenfabrikant Lazer maak je deze week namelijk kans op een Lazer Z1 helm, die gesigneerd is door renners van Team Jumbo-Visma.

De Lazer Z1 is een bijzonder lichte helm, met een comfortabel verstelsysteem en door de open structuur ervaar je perfecte ventilatie. Voortbouwend op een lange traditie in innovaties, besloot Lazer om alle onderdelen van een high-performance helm te combineren en elke functie maximaal door te ontwikkelen. Dit is een van de lichtste helmen die Lazer ooit gemaakt heeft, zonder dat hiervoor ingeleverd wordt op stijl, veiligheid en comfort.

Denk jij te weten van wie de handtekeningen zijn? Geef ons dan snel jouw antwoorden door!

Hoe werkt het?

1. Raad van wie de handtekeningen zijn. Je hebt per vraag 30 seconden de tijd.

2. Geef uiterlijk zondag 27 februari 2022 om 23.59 uur de antwoord op de vragen in deze quiz aan ons door.

Slechts 1 deelname per huishouden toegestaan.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we een unieke gesigneerde Lazer Z1-helm van Team Jumbo-Visma.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Van welke renners zijn de handtekeningen op de helm? Van wie is deze handtekening? Van wie is deze handtekening? Van wie is deze handtekening? Van wie is deze handtekening? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijs worden na afloop bekendgemaakt via de mail.