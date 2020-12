Wielerquiz: Een terugblik op vier jaar Team Sunweb

Na vier jaar neemt Sunweb afscheid als hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg. Het team gaat in 2021 verder als Team DSM. In een terugblik op dit tijdperk kijken we met tien vragen terug op de successen van de ploeg. Speel mee en maak kans op gesigneerde shirts van drie (oud-)renners van de ploeg.

Vier jaar Team Sunweb Quiz Wie bezorgde de ploeg in januari 2017 de eerste overwinning tijdens de Cadel Evans Great Ocean Road Race? Het hoogtepunt van vier jaar Team Sunweb is ongetwijfeld de Giro-zege van Tom Dumoulin. De Giro-selectie bestond dat jaar uit vier Nederlanders, twee Duitsers, een Amerikaan, een Oostenrijker en een Noor. Wat is de naam van die Noorse renner? Michael Matthews en Warren Barguil bezorgden dat jaar de ploeg een uiterst succesvolle Tour met vier ritzeges en de overwinningin twee nevenklassementen. Op welke col won Barguil een rit met aankomst bergop? In 2017 lukte het Team Sunweb om – als enige team ooit – bij zowel de mannen als de vrouwen het WK Ploegentijdrit te winnen. In welke plaats werd deze dubbelslag behaald? Bij de mannen slaagde de ploeg er nooit in om een monument te winnen. Bij de vrouwen lukte dat wel. Welke klassieker won Coryn Rivera in 2017? Team Sunweb reed de afgelopen twee jaar met fietsen van Cervélo. Met welk fietsenmerk reed het de twee jaar daarvoor? Welke renner is dit ? Cees Bol won in 2019 voor Team Sunweb als neo-prof Nokere Koerse. Dat was een grote verrassing, ook voor commentator Renaat Schotte van Sporza. Wie dacht Schotte dat er gewonnen had? Twee keer won Team Sunweb de najaarsklassieker Parijs-Tours. In 2018 won Søren Kragh Andersen. Wie won er in 2020? Welke renner werd in 2020 tijdens het NK op de VAM-berg tweede achter Mathieu van der Poel?