Quinten Hermans zou podiumplaats ‘LBL’ inleveren voor wereldtitel veldrijden

Quinten Hermans eindigde woensdag als vijfde in de eerste etappe van de Ronde van Romandië. ’s Avonds werd hij ingebeld door het televisieprogramma Extra Time Koers, waarna hij enkele vragen voorgeschoteld kreeg. Zo werd hem onder andere gevraagd of hij zijn tweede plaats Luik-Bastenaken-Luik van afgelopen zondag zou willen inruilen voor een wereldtitel in het veld.

Voor Hermans was dit geen onmogelijk dilemma. “Ja”, antwoordde hij zonder al te lang te twijfelen. Daarna gaf hij aan dat van alle klassiekers Luik-Bastenaken-Luik hem het beste ligt. Ook keek de 26-jarige Belg nog terug op het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville van afgelopen winter, dat hij aan zich voorbij moest laten gaan door een positieve coronatest. “Dat is nog niet helemaal verteerd, ik had erbij kunnen zijn, denk ik.”

Deze zomer zal Hermans zijn debuut maken in de Tour de France. “Ik heb de routes van de eerste etappes al bestudeerd”, vertelt de 26-jarige renner, die er geen doel van heeft gemaakt om als beste Belg te eindigen in het eindklassement. “Maar het zou wel mooi zijn”, aldus de renner van Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg die zijn aflopende contract graag wil verlengen.

“Redelijk gevaarlijk” in Romandië

Op dit moment rijdt Hermans dus nog rond in de Ronde van Romandië, waar hij woensdag een ereplaats uit de wacht sleepte. “Het was zwaar”, blikt Hermans terug. “Het was redelijk gecontroleerd, maar toch ook weer redelijk gevaarlijk. Een beetje het scenario van Luik-Bastenaken-Luik, met die valpartijen. Dat was wel jammer…”