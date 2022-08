Quinten Hermans zesde in Noorwegen: “Het gevoel dat ik alsmaar tegen muur op rijd”

Video

Quinten Hermans eindigde als zesde in de derde etappe van de Arctic Race of Norway. De Belg van Intermarché-Wanty-Gobert volgt in het algemeen klassement nu op dertien seconden van leider Victor Lafay, die de etappe won. “Hopelijk zijn mijn benen een beetje beter dan, nu heb ik het gevoel dat ik tegen een muur op rijd.”

“Het ging niet super voor mij vandaag. Die eerste twee koude dagen in Noorwegen zijn echt een aanslag voor mijn lichaam geweest. Ik heb het gevoel dat ik daar niet van herstel, mijn benen blokkeren precies”, vertelde Hermans voor de camera van WielerFlits.

Bij de beslissende aanval van Lafay zat Hermans niet bij de eerste renners. “Het is moeilijk om hier de juiste positie te vinden. Ze vielen aan op rechts, ik moest op links in de remmen gaan”, zei de Belg daarover. “Daarna kon ik nog wel opschuiven, maar ik had de benen niet om te winnen.”

“Morgen ga ik toch nog proberen. Hopelijk zijn mijn benen een beetje beter dan, nu heb ik het gevoel dat ik tegen een muur op rijd”, besloot een zichtbaar teleurgestelde Hermans. Zondag staat de laatste etappe van de Arctic Race of Norway op het menu.