Quinten Hermans stapte uit EK vanwege pech: “Conditie was goed genoeg”

Quinten Hermans stapte op het EK veldrijden vroegtijdig uit de wedstrijd, nadat een valpartij en twee lekke banden hem ver hadden teruggeslagen. Hij was nochtans met ambitie naar Namen getrokken. “Mijn conditie was goed genoeg om mee te doen voor de prijzen”, zei Hermans na afloop tegen Het Laatste Nieuws.

Hermans begon goed aan de cross, maar kwam al vrij snel ten val. Die schuiver zou hem in het vervolg parten spelen. “Het was geen harde val, maar ik voelde het wel in mijn rug en nek”, aldus de 27-jarige renner, die daarna nog meer pech kreeg. “Op dat moment had ik zeker nog kans om mee te doen, maar toen kwamen die twee lekke banden en was het voorbij. Tja, dat is Namen, hè. Je weet dat je hier heel snel lek kan rijden.”

De crosser van Tormans, die ook al een lang wegseizoen achter de rug heeft, neemt na het teleurstellende EK in Namen een pauze. “Even mijn hoofd leegmaken. Ik laat de fiets een week of twee aan de kant. Los van dit EK heb ik echt wel nood aan een break. De voorbije weken voelde ik al dat het beste ervan af was. In plaats van om half tien op de fiets te springen, durfde ik al wel eens een uurtje later te vertrekken. Dan weet je het wel.”